DAX 24.892 +0,1%ESt50 5.932 +0,1%MSCI World 4.500 +0,5%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.496 +0,4%Bitcoin 78.496 -2,1%Euro 1,1700 -0,2%Öl 61,18 -1,0%Gold 4.487 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 ExxonMobil 852549 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt höher als je zuvor -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Joe Broker: Die neue Trading-App der TARGOBANK im Portrait Joe Broker: Die neue Trading-App der TARGOBANK im Portrait
VW-Aktie etwas tiefer: Volkswagen und Audi 2025 mit deutlichem Absatzrückgang in den USA - US-Rückruf VW-Aktie etwas tiefer: Volkswagen und Audi 2025 mit deutlichem Absatzrückgang in den USA - US-Rückruf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
279,60 EUR +15,00 EUR +5,67 %
STU
271,80 EUR +8,40 EUR +3,19 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 122,47 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

Jefferies & Company Inc.

EssilorLuxottica Buy

18:26 Uhr
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
279,60 EUR 15,00 EUR 5,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Kursgewinne der Aktien am Dienstag seien einem Artikel des Branchen-Magazins "Verve" geschuldet, dem zufolge Meta die Einführung einer KI-basierten Display-Brille der Marke Ray Ban außerhalb der USA vorerst auf Eis legt, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Begründung, dass die Nachfrage groß, die Lagerbestände aber gering seien, untermaure die jüngste Ausweitung der Kapazitäten durch EssilorLuxottica./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
271,80 €		 Abst. Kursziel*:
28,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
279,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,18%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
336,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

18:26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
19.12.25 EssilorLuxottica Buy UBS AG
18.12.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

Dow Jones Begrenzte Lagerbestände Meta-Aktie stabil: Europa-Start smarter Ray-Ban-Brillen wegen US-Nachfrage aufgeschoben Meta-Aktie stabil: Europa-Start smarter Ray-Ban-Brillen wegen US-Nachfrage aufgeschoben
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Analysten sehen bei EssilorLuxottica-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones EssilorLuxottica-Aktie legt zu: Brillenlizenzvertrag mit Burberry bis 2035 verlängert
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones EssilorLuxottica-Aktie leichter: Übernahme von Signifeye
dpa-afx Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen