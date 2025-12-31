EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 122,47 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Kursgewinne der Aktien am Dienstag seien einem Artikel des Branchen-Magazins "Verve" geschuldet, dem zufolge Meta die Einführung einer KI-basierten Display-Brille der Marke Ray Ban außerhalb der USA vorerst auf Eis legt, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Begründung, dass die Nachfrage groß, die Lagerbestände aber gering seien, untermaure die jüngste Ausweitung der Kapazitäten durch EssilorLuxottica./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
271,80 €
|Abst. Kursziel*:
28,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
279,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,18%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
336,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
