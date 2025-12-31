Jefferies & Company Inc.

EssilorLuxottica Buy

18:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 279,60 EUR 15,00 EUR 5,67% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Kursgewinne der Aktien am Dienstag seien einem Artikel des Branchen-Magazins "Verve" geschuldet, dem zufolge Meta die Einführung einer KI-basierten Display-Brille der Marke Ray Ban außerhalb der USA vorerst auf Eis legt, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Begründung, dass die Nachfrage groß, die Lagerbestände aber gering seien, untermaure die jüngste Ausweitung der Kapazitäten durch EssilorLuxottica./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

