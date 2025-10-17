DAX 24.236 +1,7%ESt50 5.674 +1,2%MSCI World 4.340 +1,0%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.963 +1,3%Bitcoin 95.123 +2,1%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,67 -1,1%Gold 4.327 +1,8%
Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Daimler Truck-Aktie mit Underperform ein
Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
EssilorLuxottica Aktie

313,80 EUR +0,80 EUR +0,26 %
STU
288,32 CHF +35,72 CHF +14,14 %
BRX
Marktkap. 144,11 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

16:26 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
313,80 EUR 0,80 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das starke dritte Quartal des Luxusgüter- und Brillenkonzerns habe die These der Optimisten weiter angefeuert, dass der Verkauf von smarten Brillen zum bisherigen Kerngeschäft noch hinzu komme, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
313,10 €		 Abst. Kursziel*:
-20,15%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
313,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,33%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
300,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

16:26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
17.10.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal mit zweistelligem Aufschlag
TraderFox Top 5 Aktien, die nach den jüngsten Quartalszahlen durchstarten
TraderFox Essilor Luxottica: Ray-Ban-Meta wird zum Milliardenprodukt!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 350 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 291 Euro - 'Neutral'
dpa-afx ROUNDUP: EssilorLuxottica mit starken Umsatzzahlen - Aktie auf Rekordhoch
TraderFox EssilorLuxottica: Smarte KI-Brillen sorgen für einen Absatzboom. Strammes 11,7%iges Umsatzwachstum im 3. Quartal!
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica springen nach starken Zahlen auf neues Hoch
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
