EssilorLuxottica prüft nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Aufstockung seiner Anteile am japanischen Optikgeräte-und Kamera-Hersteller Nikon Corp.

Der französisch-italienische Brillenkonzern erwäge, von derzeit 9 Prozent bis auf 20 Prozent zu erhöhen, schreibt Bloomberg unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Es gebe dazu Gespräche, aber es sei nicht sicher, dass es zu einem Abschluss komme, sagten die Insider.

Vertreter von EssilorLuxottica und Nikon wollten die Informationen Bloomberg gegenüber nicht kommentieren.

Im Pariser Handel notiert die EssilorLuxottica-Aktie zeitweise 0,07 Prozent höher bei 269,4 Euro.

