Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
Continental-Aktie zieht an: Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow
EssilorLuxottica Aktie

300,10 EUR +28,40 EUR +10,45 %
STU
277,10 EUR +8,00 EUR +2,97 %
GVIE
Marktkap. 125,53 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

20:01 Uhr
EssilorLuxottica Outperform
EssilorLuxottica
300,10 EUR 28,40 EUR 10,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag zu dem Bericht. Das beschleunigte Umsatzwachstum liege klar über der Konsenserwartung./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
305,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
277,10 €		 Abst. Kursziel*:
10,07%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
300,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,63%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
286,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

20:01 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
30.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Zahlen veröffentlicht Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal im Blick Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal im Blick
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro
dpa-afx Smartbrillen-Boom und starkes Nordamerikageschäft treiben EssilorLuxottica an
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones Nikon-Aktie im Plus: EssilorLuxottica stockt Beteiligung auf
finanzen.net Experten sehen bei EssilorLuxottica-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx EssilorLuxottica-Aktien legen nach US-Zulassung stärker zu
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
