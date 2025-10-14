EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 125,53 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag zu dem Bericht. Das beschleunigte Umsatzwachstum liege klar über der Konsenserwartung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
305,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
277,10 €
|Abst. Kursziel*:
10,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
300,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,63%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
286,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
