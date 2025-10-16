DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.662 ±-0,0%Bitcoin92.911 -2,3%Euro1,1687 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Smartbrillen-Boom und starkes Nordamerikageschäft treiben EssilorLuxottica an

16.10.25 18:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
295,00 EUR 23,80 EUR 8,78%
Charts|News|Analysen
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal mehr erlöst als gedacht. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,7 Prozent auf 6,87 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Donnerstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten lediglich 8,5 Prozent Wachstum erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum insgesamt mit 6,7 Prozent deutlich geringer.

Dabei punktete der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen bis auf Lateinamerika. Auch das Geschäft mit Smartbrillen wuchs weiter rasant. In den USA zogen die Hinterlegungsscheine um fast vier Prozent an./jha/he

