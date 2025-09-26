EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 125,29 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die anstehenden Quartalsumsätze des Brillenkonzerns dürften sich mit einem währungsbereinigten Wachstum von 8,5 Prozent auf vergleichbarer Basis erneut robust erweisen, schrieb Julien Dormois in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
272,10 €
|Abst. Kursziel*:
10,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
276,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,46%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
