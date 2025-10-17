DAX23.901 -1,5%Est505.620 -0,6%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,33 -4,0%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.174 -2,4%Euro1,1683 -0,1%Öl61,04 ±0,0%Gold4.311 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street stabil erwartet -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
AIXTRON-Aktie rutscht zweistellig ab: AIXTRON korrigiert Ziele nach unten AIXTRON-Aktie rutscht zweistellig ab: AIXTRON korrigiert Ziele nach unten
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Podcast

Hot Stocks heute: Plötzlich kommt Unsicherheit auf - Put auf DAX legt zu

17.10.25 13:59 Uhr
Hot Stocks heute: Plötzlich kommt Unsicherheit auf - Put auf DAX legt zu | finanzen.net

Stress im US Kreditmarkt

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.911,0 PKT -361,2 PKT -1,49%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Banken, Rüstung und Tech-Risiken. Für mehr Details, hört doch mal rein.


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

Mehr zum Thema DAX 40

15:24Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken
14:53Aktien Frankfurt: Talfahrt schwächt sich ab - Trump äußert sich im Zollstreit
14:38Das Dilemma des neuen Porsche-Chefs
14:36Porsche AG: Michael Leiters folgt auf Oliver Blume - der VW-Chef wollte erst einen anderen
14:05Emirates bringt Airbus A350 und Premium Economy nach Skandinavien
13:59Hot Stocks heute: Plötzlich kommt Unsicherheit auf - Put auf DAX legt zu
13:31Wie es zum Sitzbezug-Debakel bei Finnair kam - und wie die Fluglinie ihre Airbus A32 wieder in die Luft bekommt
13:04Air Baltic fliegt mit zwei Airbus A220 für Air Serbia
mehr