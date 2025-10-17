DAX23.901 -1,5%Est505.620 -0,6%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,33 -4,0%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.174 -2,4%Euro1,1683 -0,1%Öl61,04 ±0,0%Gold4.311 -0,4%
NEL-Aktie im Spannungsfeld

NEL ASA-Aktie unter Druck: Wasserstoffsektor bleibt von Unsicherheit geprägt

17.10.25 13:28 Uhr
NEL ASA-Aktie in Rot: Wasserstoffspezialist zwischen politischer Förderung und Industrie-Bremse | finanzen.net

Nach Auftragsmeldungen herrscht bei NEL aktuell Nachrichtenstille, während sich die Unsicherheit im Wasserstoffsektor fortsetzt.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
NEL ASA
0,22 EUR -0,00 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NEL verzeichnete zuletzt Aufträge
• Wasserstoffsektor bleibt von Unsicherheit geprägt
• Politische Förderung wächst, doch Industrieinvestitionen bleiben zurückhaltend

Nachrichtenstille während volatiler Marktphase

In den vergangenen Handelstagen herrschte in der Medienlandschaft eine bemerkenswerte Stille rund um den norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL ASA, nachdem zuvor noch eine Reihe neuer Aufträge für Auftrieb gesorgt und das Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt hatten. Die jüngste Ankündigung war zu einem PEM-Elektrolyseur-Projekt in der Schweiz.

NEL im Spannungsfeld

Die Lage im Wasserstoffsektor bleibt weiterhin von Unsicherheit geprägt. Zwar investieren Regierungen weltweit massiv in Förderprogramme, doch die Industrie reagiert zurückhaltend. Der Ausstieg großer Unternehmen wie General Motors aus der Brennstoffzellenentwicklung zeigt, dass hohe Kosten und fehlende Infrastruktur nach wie vor Hemmnisse darstellen. Für NEL entsteht so ein Spannungsfeld zwischen zunehmender politischer Unterstützung und zögerlicher Nachfrage aus der Industrie, das den Aktienkurs auch in den kommenden Wochen weiter beeinflussen dürfte.

Warten auf Quartalszahlen

Derweil dürften Anleger bereits gespannt auf die Quartalszahlen warten, die NEL am 29. Oktober veröffentlicht. Zwar hoffen Investoren auf Hinweise hinsichtlich einer Stabilisierung, doch der Wasserstoffsektor bleibt angesichts steigender Kosten, verzögerter Projekte und zurückhaltender Investitionen der Industrie weiterhin ein herausforderndes Umfeld.

NEL-Aktie im Blick

Nach kräftigen Kursgewinnen am Mittwoch zeigte sich die NEL-Aktie am Donnerstag wieder etwas schwächer. Nach mehrmaligem Vorzeichenwechsel schloss das Papier an der Börse in Oslo 0,22 Prozent leichter bei 2,71 Norwegischen Kronen (NOK). Damit setzten sich die jüngsten Erholungsgewinne nicht fort. Am Freitag geraten die Papiere dann deutlicher unter Druck: Zeitweise verlieren die Anteilsscheine 8,70 Prozent auf 2,48 NOK.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: NEL ASA, Postmodern Studio / Shutterstock.com

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

