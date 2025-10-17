NEL ASA-Aktie unter Druck: Wasserstoffsektor bleibt von Unsicherheit geprägt
Nach Auftragsmeldungen herrscht bei NEL aktuell Nachrichtenstille, während sich die Unsicherheit im Wasserstoffsektor fortsetzt.
Werte in diesem Artikel
• NEL verzeichnete zuletzt Aufträge
• Wasserstoffsektor bleibt von Unsicherheit geprägt
• Politische Förderung wächst, doch Industrieinvestitionen bleiben zurückhaltend
Nachrichtenstille während volatiler Marktphase
In den vergangenen Handelstagen herrschte in der Medienlandschaft eine bemerkenswerte Stille rund um den norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL ASA, nachdem zuvor noch eine Reihe neuer Aufträge für Auftrieb gesorgt und das Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt hatten. Die jüngste Ankündigung war zu einem PEM-Elektrolyseur-Projekt in der Schweiz.
NEL im Spannungsfeld
Die Lage im Wasserstoffsektor bleibt weiterhin von Unsicherheit geprägt. Zwar investieren Regierungen weltweit massiv in Förderprogramme, doch die Industrie reagiert zurückhaltend. Der Ausstieg großer Unternehmen wie General Motors aus der Brennstoffzellenentwicklung zeigt, dass hohe Kosten und fehlende Infrastruktur nach wie vor Hemmnisse darstellen. Für NEL entsteht so ein Spannungsfeld zwischen zunehmender politischer Unterstützung und zögerlicher Nachfrage aus der Industrie, das den Aktienkurs auch in den kommenden Wochen weiter beeinflussen dürfte.
Warten auf Quartalszahlen
Derweil dürften Anleger bereits gespannt auf die Quartalszahlen warten, die NEL am 29. Oktober veröffentlicht. Zwar hoffen Investoren auf Hinweise hinsichtlich einer Stabilisierung, doch der Wasserstoffsektor bleibt angesichts steigender Kosten, verzögerter Projekte und zurückhaltender Investitionen der Industrie weiterhin ein herausforderndes Umfeld.
NEL-Aktie im Blick
Nach kräftigen Kursgewinnen am Mittwoch zeigte sich die NEL-Aktie am Donnerstag wieder etwas schwächer. Nach mehrmaligem Vorzeichenwechsel schloss das Papier an der Börse in Oslo 0,22 Prozent leichter bei 2,71 Norwegischen Kronen (NOK). Damit setzten sich die jüngsten Erholungsgewinne nicht fort. Am Freitag geraten die Papiere dann deutlicher unter Druck: Zeitweise verlieren die Anteilsscheine 8,70 Prozent auf 2,48 NOK.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
