Auftragsbestand

Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo

17.10.25 17:30 Uhr
Airbus-Aktie: IndiGo tätigt Großbestellung von A350-Jets | finanzen.net

Die indische Fluglinie Indigo hat 30 Airbus A350-Flugzeuge jetzt fest bestellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
201,75 EUR -1,75 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Damit erhöht sich der A350-Auftragsbestand der Airline auf insgesamt 60 Flugzeuge, wie Airbus am Freitagnachmittag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten zu dem Festauftrag nannte Airbus nicht.

Der Airbus A350 ist ein zweistrahliges Langstrecken-Großraumflugzeug. Das Verkehrsflugzeug hat den höchsten Anteil an Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen in Rumpf- und Tragflächenstruktur. Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden Luftverkehrsmärkten der Welt und verzeichnet einen starken Anstieg des internationalen Reiseverkehrs.

DJG/cbr/cln

DOW JONES

Bildquellen: Airbus, Airbus Group

