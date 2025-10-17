Zahlen veröffentlicht

Der Ray-Ban-Hersteller Essilor-Luxottica hat das dritte Quartal mit einem Rekordumsatz abgeschlossen.

Der Umsatz des französisch-italienischen Brillenkonzerns wuchs zu konstanten Wechselkursen um 12 Prozent auf 6,87 Milliarden Euro. Die Konsensschätzung von Visible Alpha lautet auf 6,75 Milliarden Euro. Das abgelaufene Quartal war nach den Worten von CEO Francesco Milleri das beste Quartal des Konzerns seit der Fusion der französischen Essilor mit der italienischen Luxottica im Jahr 2018.

Das Interesse der Verbraucher an Smartbrillen sei weiterhin stark und sei durch die Präsentation von drei neuen Modellen angekurbelt worden, so Essilor-Luxottica. Das Unternehmen ist durch die Zusammenarbeit mit dem Facebook-Eigentümer Meta in den Bereich der Smartbrillen eingestiegen. Diese Kategorie hat in den vergangenen Quartalen eine starke Performance gezeigt.

Essilor-Luxottica bekräftigte seine langfristige Prognose eines währungsbereinigten jährlichen Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich bis 2026, was einer Umsatzspanne von 27 bis 28 Milliarden Euro entsprechen würde. Außerdem wird eine bereinigte operative Marge zwischen 19 und 20 Prozent bis zum Ende dieses Zeitraums angestrebt.

RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag zu dem Bericht. Das beschleunigte Umsatzwachstum liege klar über der Konsenserwartung.

Am Freitag ziehen die Papiere an der EURONEXT Paris zeitweise um 10,27 Prozent an auf 305,00 Euro.

