Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal mit zweistelligem Aufschlag
Der Ray-Ban-Hersteller Essilor-Luxottica hat das dritte Quartal mit einem Rekordumsatz abgeschlossen.
Werte in diesem Artikel
Der Umsatz des französisch-italienischen Brillenkonzerns wuchs zu konstanten Wechselkursen um 12 Prozent auf 6,87 Milliarden Euro. Die Konsensschätzung von Visible Alpha lautet auf 6,75 Milliarden Euro. Das abgelaufene Quartal war nach den Worten von CEO Francesco Milleri das beste Quartal des Konzerns seit der Fusion der französischen Essilor mit der italienischen Luxottica im Jahr 2018.
Das Interesse der Verbraucher an Smartbrillen sei weiterhin stark und sei durch die Präsentation von drei neuen Modellen angekurbelt worden, so Essilor-Luxottica. Das Unternehmen ist durch die Zusammenarbeit mit dem Facebook-Eigentümer Meta in den Bereich der Smartbrillen eingestiegen. Diese Kategorie hat in den vergangenen Quartalen eine starke Performance gezeigt.
Essilor-Luxottica bekräftigte seine langfristige Prognose eines währungsbereinigten jährlichen Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich bis 2026, was einer Umsatzspanne von 27 bis 28 Milliarden Euro entsprechen würde. Außerdem wird eine bereinigte operative Marge zwischen 19 und 20 Prozent bis zum Ende dieses Zeitraums angestrebt.
RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag zu dem Bericht. Das beschleunigte Umsatzwachstum liege klar über der Konsenserwartung.
Am Freitag ziehen die Papiere an der EURONEXT Paris zeitweise um 10,27 Prozent an auf 305,00 Euro.
Dow Jones und dpa-AFX
Ausgewählte Hebelprodukte auf EssilorLuxottica
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EssilorLuxottica
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere EssilorLuxottica News
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, Nor Gal / Shutterstock.com
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|29.09.2025
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|10.09.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2024
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen