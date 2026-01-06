EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 127,87 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Brillenkonzern dürfte erneut positiv abschneiden, schrieb Julien Dormois in einem Ausblick am Donnerstag. Die Profitabilität im zweiten Halbjahr 2025 werde aber wohl erneut enttäuschen. Hier belasteten die Konkurrenz von Meta, Importzölle und Wechselkurse./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
271,80 €
|Abst. Kursziel*:
28,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
273,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,97%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
333,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|18:16
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
