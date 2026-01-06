DAX 25.127 +0,0%ESt50 5.904 -0,3%MSCI World 4.487 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.488 -0,4%Bitcoin 78.389 +0,3%Euro 1,1649 -0,3%Öl 61,43 +1,7%Gold 4.463 +0,1%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Brillenkonzern dürfte erneut positiv abschneiden, schrieb Julien Dormois in einem Ausblick am Donnerstag. Die Profitabilität im zweiten Halbjahr 2025 werde aber wohl erneut enttäuschen. Hier belasteten die Konkurrenz von Meta, Importzölle und Wechselkurse./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
271,80 €		 Abst. Kursziel*:
28,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
273,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,97%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
333,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

