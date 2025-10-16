DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.652 +0,8%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,45 -3,2%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.880 -1,6%Euro 1,1703 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Amazon 906866 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX sackt zum Handelsstart deutlich unter 24.000-Punkte-Marke ab Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX sackt zum Handelsstart deutlich unter 24.000-Punkte-Marke ab
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
300,60 EUR +0,50 EUR +0,17 %
STU
277,10 EUR +8,00 EUR +2,97 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 124,6 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

JP Morgan Chase & Co.

EssilorLuxottica Overweight

08:21 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
300,60 EUR 0,50 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 267 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brillenkonzern habe ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 21:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
277,10 €		 Abst. Kursziel*:
8,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
300,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,20%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
290,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:21 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
30.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Zahlen veröffentlicht Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal im Blick Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal im Blick
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 300 Euro - Overweight
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro
dpa-afx Smartbrillen-Boom und starkes Nordamerikageschäft treiben EssilorLuxottica an
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones Nikon-Aktie im Plus: EssilorLuxottica stockt Beteiligung auf
finanzen.net Experten sehen bei EssilorLuxottica-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen