ZEW und Sewing-Aussagen: Deutsche Bank-Aktie gibt nach
Die Erholung von Europas Bankenwerte ist am Dienstagvormittag wieder ins Stocken geraten.
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Der DAX gab sogar seine Zuwächse ab. Der Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg sah "tiefe Spuren" des Iran-Kriegs in den Konjunkturerwartungen des Forschungsinstituts ZEW. Sie tauchten entgegen der Erwartungen ins Minus.
Aktien der Deutschen Bank tauchen im XETRA-Handel zeitweise sogar um 1,78 Prozent auf 25,44 Euro ab. Hier kamen Aussagen des Vorstandschefs Christian Sewing auf einer Konferenz hinzu. Der Iran-Krieg könne zum Rückschlag für die deutsche Wirtschaft werden, so der Manager. Seine Bank habe aber für 2026 und 2027 ohnehin vorsichtig geplant. Er sieht daher keinen Grund, an den Zielen zu rütteln, auch wenn im ersten Quartal kein oder kaum Wachstum erzielt werden dürfte.
/ag/nas
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