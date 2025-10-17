ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 350 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 300 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Getrieben von KI-Brillen sowie einem wieder besseren Geschäft mit Korrektur- und Sonnenbrillen habe der Konzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht weiteres Potenzial im Geschäft mit KI-Brillen, in dem EssilorLuxottica mit Meta kooperiert./rob/mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|10:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.2025
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|29.09.2025
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|10.09.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2024
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
