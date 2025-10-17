ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 350 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 300 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Getrieben von KI-Brillen sowie einem wieder besseren Geschäft mit Korrektur- und Sonnenbrillen habe der Konzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht weiteres Potenzial im Geschäft mit KI-Brillen, in dem EssilorLuxottica mit Meta kooperiert./rob/mis/edh

17.10.2025

17.10.2025

