DAX23.771 -2,1%Est505.577 -1,3%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,17 -5,0%Nas22.563 -0,5%Bitcoin89.625 -3,0%Euro1,1695 ±0,0%Öl60,70 -0,5%Gold4.332 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. Silber, HPE, Meta im Fokus
Top News
BYD-Aktie in Rot: Rückrufaktion, Absatzschwäche und Gewinneinbruch im Fokus BYD-Aktie in Rot: Rückrufaktion, Absatzschwäche und Gewinneinbruch im Fokus
Kräftige Verluste: So steht es um Bitcoin, Ether & Co. Kräftige Verluste: So steht es um Bitcoin, Ether & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 350 Euro - 'Buy'

17.10.25 12:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
309,20 EUR 14,20 EUR 4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 300 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Getrieben von KI-Brillen sowie einem wieder besseren Geschäft mit Korrektur- und Sonnenbrillen habe der Konzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht weiteres Potenzial im Geschäft mit KI-Brillen, in dem EssilorLuxottica mit Meta kooperiert./rob/mis/edh

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf EssilorLuxottica

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EssilorLuxottica

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu EssilorLuxottica

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
12:11EssilorLuxottica NeutralUBS AG
10:01EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
08:21EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
03.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:01EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
08:21EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:11EssilorLuxottica NeutralUBS AG
03.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
29.09.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
10.09.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
22.08.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.02.2024EssilorLuxottica VerkaufenDZ BANK
01.09.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
26.07.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
29.06.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
17.05.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen