EssilorLuxottica Aktie

318,40 EUR +3,50 EUR +1,11 %
294,09 CHF +0,96 CHF +0,33 %
Marktkap. 145,95 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

08:01 Uhr
EssilorLuxottica
318,40 EUR 3,50 EUR 1,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Piral Dadhania traut dem Optikkonzern bis 2029 im Schnitt ein zehnprozentiges Jahreswachstum zu. Sie setzt in ihrer Prognose vom Montagabend vor allem auf das Geschäft mit Smartbrillen und die Stellest-Gläser gegen ein Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
315,20 €		 Abst. Kursziel*:
7,87%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
318,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,78%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
311,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:01 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
21.10.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
20.10.25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
20.10.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Hochrechnung EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren verdient EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: Friedrich Vorwerk, Secunet Security, Essilor-Luxottica, Erste Group Bank und Talanx.
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal mit zweistelligem Aufschlag
TraderFox Top 5 Aktien, die nach den jüngsten Quartalszahlen durchstarten
TraderFox Essilor Luxottica: Ray-Ban-Meta wird zum Milliardenprodukt!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 350 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 291 Euro - 'Neutral'
dpa-afx ROUNDUP: EssilorLuxottica mit starken Umsatzzahlen - Aktie auf Rekordhoch
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
