EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 145,95 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Piral Dadhania traut dem Optikkonzern bis 2029 im Schnitt ein zehnprozentiges Jahreswachstum zu. Sie setzt in ihrer Prognose vom Montagabend vor allem auf das Geschäft mit Smartbrillen und die Stellest-Gläser gegen ein Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
315,20 €
|Abst. Kursziel*:
7,87%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
318,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,78%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
311,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
