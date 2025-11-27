DAX 23.746 -0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 -1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.731 +0,1%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,55 +0,3%Gold 4.163 +0,1%
EssilorLuxottica Aktie

Marktkap. 144,39 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
JP Morgan Chase & Co.

EssilorLuxottica Overweight

09:21 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
309,40 EUR -3,40 EUR -1,09%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 300 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab. Beim Brillenkonzern EssilorLuxottica verweist sie auf die Dynamik der Produkt-Pipeline, die 2026 für ein zweistelliges Wachstum sorgen sollte./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu EssilorLuxottica

09:21 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 EssilorLuxottica Buy UBS AG
24.11.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
28.10.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
21.10.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

