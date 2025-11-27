EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 144,39 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 300 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab. Beim Brillenkonzern EssilorLuxottica verweist sie auf die Dynamik der Produkt-Pipeline, die 2026 für ein zweistelliges Wachstum sorgen sollte./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
345,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
309,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
309,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,51%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
330,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|09:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|24.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research