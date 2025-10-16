EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 124,6 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 300 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Getrieben von KI-Brillen sowie einem wieder besseren Geschäft mit Korrektur- und Sonnenbrillen habe der Konzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht weiteres Potenzial im Geschäft mit KI-Brillen, in dem EssilorLuxottica mit Meta kooperiert./rob/mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
277,10 €
|Abst. Kursziel*:
26,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
308,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
297,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|10:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research