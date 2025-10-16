DAX 23.761 -2,1%ESt50 5.571 -1,4%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,22 -4,8%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.860 -2,7%Euro 1,1702 +0,1%Öl 60,30 -1,2%Gold 4.337 +0,3%
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Essilor-Luxottica im Fokus
Meta Platforms wohl vor Milliarden-Finanzierungsvertrag für Rechenzentrumsstandort - Aktie dennoch im Minus
Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert
EssilorLuxottica Aktie

308,30 EUR +8,20 EUR +2,73 %
STU
277,10 EUR +8,00 EUR +2,97 %
GVIE
Marktkap. 124,6 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Jefferies & Company Inc.

EssilorLuxottica Buy

10:01 Uhr
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
308,30 EUR 8,20 EUR 2,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 300 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Getrieben von KI-Brillen sowie einem wieder besseren Geschäft mit Korrektur- und Sonnenbrillen habe der Konzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht weiteres Potenzial im Geschäft mit KI-Brillen, in dem EssilorLuxottica mit Meta kooperiert./rob/mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
277,10 €		 Abst. Kursziel*:
26,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
308,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
297,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

10:01 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
30.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Zahlen veröffentlicht Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal mit zweistelligem Aufschlag Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal mit zweistelligem Aufschlag
dpa-afx ROUNDUP: EssilorLuxottica mit starken Umsatzzahlen - Aktie auf Rekordhoch
TraderFox EssilorLuxottica: Smarte KI-Brillen sorgen für einen Absatzboom. Strammes 11,7%iges Umsatzwachstum im 3. Quartal!
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica springen nach starken Zahlen auf neues Hoch
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 300 Euro - Overweight
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 305 Euro
dpa-afx Smartbrillen-Boom und starkes Nordamerikageschäft treiben EssilorLuxottica an
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
