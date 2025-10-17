DAX23.752 -2,1%Est505.567 -1,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,30 -4,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.295 -2,3%Euro1,1712 +0,2%Öl60,71 -0,5%Gold4.343 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica springen nach starken Zahlen auf neues Hoch

17.10.25 09:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
308,80 EUR 13,80 EUR 4,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS (dpa-AFX Broker) - Aktien von EssilorLuxottica haben am Freitag im frühen Handel nach überzeugenden Wachstumszahlen einen Kurssprung hingelegt. Der Titel kletterte um bis zu 11,6 Prozent auf 308,60 Euro. Er beschleunigte damit die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen, überwand das bisherige Jahreshoch aus dem Februar und markierte einen neuen Höchststand.

Wer­bung

Im bisherigen Jahresverlauf verteuerte sich das Papier um circa 30 Prozent, nachdem es bereits 2024 kräftig zugelegt hatte. Mit einem Börsenwert von mehr als 140 Milliarden Euro zählt EssilorLuxottica inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen in Europa. Der Konzern ist aus dem Zusammenschluss des französischen Unternehmens Essilor und dem italienischen Konkurrenten Luxottica im Jahr 2018 hervorgegangen.

Händler begründeten den Anstieg am Freitag mit einem überzeugenden Wachstum im vergangenen Quartal. Der Brillenkonzern hatte im dritten Quartal den Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro gesteigert. Analysten hatten lediglich 8,5 Prozent Wachstum erwartet.

Die Analysten von Jefferies sprachen von einer kräftigen Beschleunigung im Vergleich zum zweiten Quartal. Die Zahlen unterstrichen die starke Position des Unternehmens in einem stetig wachsenden Markt. Zudem erweise es sich immer wieder als Innovator. So war das Geschäft mit Smartbrillen im dritten Quartal weiter rasant gewachsen./mf/zb

Wer­bung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf EssilorLuxottica

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EssilorLuxottica

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu EssilorLuxottica

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
10:01EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
08:21EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
03.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
30.09.2025EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:01EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
08:21EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
29.09.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
10.09.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
22.08.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
30.07.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.02.2024EssilorLuxottica VerkaufenDZ BANK
01.09.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
26.07.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
29.06.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
17.05.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen