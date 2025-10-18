Wie viel Gewinn ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Langfristige Performance

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Hedera verdienen können.

Am 17.10.2024 notierte Hedera bei 0,051109 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 19.566,01 Hedera im Depot. Da sich der Wert von Hedera am 17.10.2025 auf 0,1627 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.182,50 USD wert. Damit wäre die Investition 218,25 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.11.2024 erreicht und liegt bei 0,042446 USD. Bei 0,3748 USD erreichte der Coin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net