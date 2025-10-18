XRP Prognose: Nächste Kursrallye voraus? Bullisches Signal tritt auf

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt zeigt sich weiterhin richtungslos und kämpft nach dem jüngsten Crash mit einer anhaltenden Unsicherheit. Zwar konnten sich viele große Coins von ihren Tiefständen etwas erholen, doch ein nachhaltiger Aufwärtstrend ist bislang nicht erkennbar.

Besonders auffällig präsentiert sich heute XRP. Denn XRP legt am heutigen Tag rund 2,5 % zu und ist damit der stärkste Coin unter den Top 10. Auf Wochensicht steht zwar noch ein Minus von etwa 4 Prozent, doch der technische Rebound nach den Verlaufstiefs bei rund 2,20 US-Dollar macht Hoffnung.

Technische Analysten sehen nun ein potenziell bullisches Signal im Monatschart, das an frühere Zyklusphasen erinnert und den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung markieren könnte.

XRP nähert sich erneut historischem Signal

Der technische Analyst The Great Mattsby erkennt bei XRP eine auffällige Parallele zum Kursverlauf von 2017. Damals bewegte sich der Coin über mehrere Monate seitwärts, bis der Kurs im Monatschart die 20-Monats-Durchschnittslinie erreichte. Genau dieser technische Punkt markierte damals den Beginn einer explosiven Aufwärtsbewegung, die in einer stark bullischen Jahreskerze mündete.

$XRP is repeating what it did back in 2017. Consolidate sideways for months until it touched the 20month MA. After that, it shot up to finish off the cycle. It looks to be setting up that way again since #XRP finally touched the 20month MA, its just taking a little longer this… pic.twitter.com/BqPCxMQois — The Great Mattsby (@matthughes13) October 18, 2025

Nun sieht Mattsby eine ähnliche Ausgangslage: XRP habe erneut den langfristigen gleitenden Durchschnitt getestet und könne damit vor einer vergleichbaren Trendwende stehen. Er betont, dass sich dieser Zyklus insgesamt langsamer entwickelt, was auch auf die trägere Dynamik des aktuellen Marktumfelds zurückzuführen sei.

Sollte sich das historische Muster wiederholen, könnte XRP nach dieser Konsolidierungsphase einen neuen, mehrmonatigen Aufwärtstrend beginnen.

Krypto-Tipp: Besser traden mit Telegram-Bot Snorter – letzte Chance im Presale

XRP gehört trotz wechselnder Narrative weiterhin zu den meistgehandelten Altcoins. Hohe Liquidität, große Orderbücher und ausgeprägte Volatilität schaffen laufend Chancen und Risiken. Genau deshalb rückt 2025 technologiegestütztes Handeln in den Fokus. Trading-Bots analysieren Orderflow, Momentum und On-Chain-Signale in Sekundenbruchteilen, eliminieren emotionale Fehlentscheidungen und skalieren Strategien. Wer 2025 erfolgreich handeln will, ob mit XRP oder kleineren Altcoins, könnte auf Trading-Bots setzen, um Marktbewegungen schneller und effizienter auszunutzen.

Hier positioniert sich Snorter (SNORT) im Oktober 2025 als innovativer und neuer Akteur im Bereich des automatisierten Kryptohandels. Das Projekt kombiniert künstliche Intelligenz, Blockchain-Analyse und Telegram-Integration zu einem System, das den Handel mit digitalen Assets auf eine neue Stufe hebt. Das Ziel ist es, komplexe Mechanismen für private Trader zugänglich zu machen. All das gelingt dank Snorter mit Tools, die bisher institutionellen Akteuren vorbehalten waren.

Direkt zum Snorter Presale

Im Mittelpunkt steht ein Telegram-Bot, der sämtliche Handelsprozesse direkt über den Chat ermöglicht. Manuelle Schnittstellen oder separate DEX-Zugänge entfallen vollständig. Im Hintergrund arbeitet ein mehrschichtiges Analysemodell, das On-Chain-Daten, Mempool-Aktivitäten, Wallet-Ströme und Marktstimmungen in Echtzeit auswertet. So entstehen präzise Handelssignale, die frühzeitig auf Veränderungen reagieren. Spannend ist auch die Funktion, erfolgreiche Strategien anderer Wallets zu identifizieren und nachzubilden.

Gleichzeitig steht Sicherheit im Fokus. Snorter überwacht jede Transaktion automatisch auf potenzielle Risiken wie Rugpulls, Honeypots oder manipulative Smart Contracts. Grundlage dafür bildet das Solana-Netzwerk, das für seine hohe Geschwindigkeit und niedrige Transaktionskosten bekannt ist. Langfristig ist eine Ausweitung auf weitere Netzwerke wie Ethereum, Base und BNB Chain geplant, um eine breitere Marktintegration zu erreichen.

Die Architektur von Snorter setzt auf verschlüsselte RPC-Verbindungen, wodurch Front-Running verhindert wird. Ein integriertes Risikofilter-System blockiert verdächtige Token noch vor der Orderausführung.

Zentraler Bestandteil des Ökosystems ist der SNORT-Token, der als Utility-Asset fungiert. Er bietet reduzierte Gebühren, Staking-Möglichkeiten und Zugang zu Premium-Funktionen. Anleger können den SNORT Token über die offizielle Website mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder Kreditkarte erwerben. Direkt nach dem Kauf lassen sich Token im nativen Staking-System mit über 105 Prozent Jahresrendite hinterlegen. Der Presale endet in rund 48 Stunden.

Direkt zum Snorter Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.