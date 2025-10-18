Krypto Nachrichten: Solana zeigt Warnsignale

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Zeichen stehen derzeit nicht gut für Solana. Obwohl der Coin mit der weltweit meist genutzten Blockchain in der Vergangenheit für die ein oder andere Rallye gut war, scheint es die 6. größte Kryptowährung einfach nicht aus der Korrektur heraus zu schaffen. Das letzte Allzeithoch wurde im Januar markiert und seitdem lief es bestenfalls seitwärts, wobei sich die Seitwärtsphasen immer wieder mit starken Verkaufswellen mischten. Und jetzt bildet sich auch noch ein sehr aussagekräftiges Warnsignal in Solana, das einen regelrechten Crash nicht unwahrscheinlich macht.

(Das letzte Allzeithoch von Solana liegt über 9 Monate in der Vergangenheit – Quelle: coinmarketcap.com)

Wird Solana jetzt crashen?

Wie auch so gut wie alle anderen Coins hat der Kurs von Solana stark durch den wiederaufflammenden Handelskonflikt und die folgenden Verwerfungen auf dem Kryptomarkt stark gelitten. Innerhalb weniger Tage ging es vom Hochpunkt um mehr als 32 Prozent nach unten. Dabei hat Solana die wichtigen gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 unterschritten. Das ist ein starkes bearishes Signal und Warnzeichen, welches auf weiter fallende Kurse hindeutet, falls der Solana-Kurs nicht schnell wieder den Sprung über den EMA 200 schafft. Als wäre das noch nicht genug, gibt es allerdings in Solana ein weiteres Gefahrenzeichen.

(Der Kurs von Solana hat den EMA 50 in Rot und den EMA 200 in Blau unterschritten – Quelle: Tradingview.com)

Ein starkes Warnzeichen könnte auch die sich anbahnende Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Chart von Solana sein. Diese wird aus den Hochpunkten von August, September und Oktober gebildet. Sollte der Solana-Kurs durch die aktuellen Tiefstände bei 172 US-Dollar brechen, wäre diese Umkehrformation vollendet und es gäbe eine etwa 90 prozentige Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Kursverlust bei Solana. Zumindest wenn man die Regeln der technischen Analyse betrachtet.



Dieser weitere Abverkauf könnte bis zur 100 Dollar Marke führen. Sollte Solana allerdings schnell wieder über den EMA 200 steigen, an dem der Kurs gerade notiert, könnte die Gefahr abgewendet sein. In diesem Fall ist es auch sehr wahrscheinlich, dass viele Coins aus dem Solana-Ökosystem wieder stark ansteigen, wovon die Nutzer des neuen Trading Bots Snorter ($SNORT) stark profitieren könnten.

