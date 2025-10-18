DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Toncoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

18.10.25 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Toncoin Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
2,1458 USD 0,0247 USD 1,16%
Charts|News

Toncoin wurde am 17.10.2024 zu einem Wert von 5,173 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,33 Toncoin. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 41,01 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 2,121 USD belief. Mit einer Performance von -58,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,060 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net

