Toncoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Toncoin Investoren gebracht.
Toncoin wurde am 17.10.2024 zu einem Wert von 5,173 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,33 Toncoin. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 41,01 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 2,121 USD belief. Mit einer Performance von -58,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,060 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 6,899 USD.
