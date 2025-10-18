Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 42 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 42 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 42/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.10.2025 und dem 17.10.2025. Stand ist der 17.10.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: HENSOLDT
HENSOLDT: -13,56 Prozent
Platz 29: PNE
PNE: -13,43 Prozent
Platz 28: Nagarro SE
Nagarro SE: -7,83 Prozent
Platz 27: ATOSS Software
ATOSS Software: -4,94 Prozent
Platz 26: Nordex
Nordex: -3,58 Prozent
Platz 25: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -3,27 Prozent
Platz 24: CANCOM SE
CANCOM SE: -2,60 Prozent
Platz 23: Kontron
Kontron: -2,41 Prozent
Platz 22: TeamViewer
TeamViewer: -2,32 Prozent
Platz 21: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -1,82 Prozent
Platz 20: 1&1
1&1: -1,09 Prozent
Platz 19: IONOS
IONOS: -0,92 Prozent
Platz 18: Bechtle
Bechtle: -0,51 Prozent
Platz 17: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -0,35 Prozent
Platz 16: freenet
freenet: -0,22 Prozent
Platz 15: United Internet
United Internet: -0,15 Prozent
Platz 14: SMA Solar
SMA Solar: 0 Prozent
Platz 13: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 0 Prozent
Platz 12: SAP SE
SAP SE: 0,17 Prozent
Platz 11: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 0,61 Prozent
Platz 10: Siltronic
Siltronic: 0,93 Prozent
Platz 9: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 1,15 Prozent
Platz 8: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,21 Prozent
Platz 7: JENOPTIK
JENOPTIK: 1,36 Prozent
Platz 6: Infineon
Infineon: 1,37 Prozent
Platz 5: QIAGEN
QIAGEN: 2,16 Prozent
Platz 4: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 5,37 Prozent
Platz 3: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 6,78 Prozent
Platz 2: Sartorius vz
Sartorius vz: 6,88 Prozent
Platz 1: Drägerwerk
Drägerwerk: 15,98 Prozent
