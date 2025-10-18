DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Profil
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 42 im Überblick

18.10.25 01:12 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien in KW 42 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 42 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.656,4 PKT -45,2 PKT -1,22%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 42

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 42/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.10.2025 und dem 17.10.2025. Stand ist der 17.10.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: HENSOLDT

HENSOLDT: -13,56 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 29: PNE

PNE: -13,43 Prozent

Quelle: PNE

Platz 28: Nagarro SE

Nagarro SE: -7,83 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 27: ATOSS Software

ATOSS Software: -4,94 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 26: Nordex

Nordex: -3,58 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 25: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -3,27 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 24: CANCOM SE

CANCOM SE: -2,60 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 23: Kontron

Kontron: -2,41 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 22: TeamViewer

TeamViewer: -2,32 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 21: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -1,82 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 20: 1&1

1&1: -1,09 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 19: IONOS

IONOS: -0,92 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 18: Bechtle

Bechtle: -0,51 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 17: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -0,35 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 16: freenet

freenet: -0,22 Prozent

Quelle: freenet

Platz 15: United Internet

United Internet: -0,15 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 14: SMA Solar

SMA Solar: 0 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 13: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 0 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 12: SAP SE

SAP SE: 0,17 Prozent

Quelle: SAP

Platz 11: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 0,61 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 10: Siltronic

Siltronic: 0,93 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 9: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 1,15 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 8: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,21 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 7: JENOPTIK

JENOPTIK: 1,36 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 6: Infineon

Infineon: 1,37 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 5: QIAGEN

QIAGEN: 2,16 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 4: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 5,37 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 3: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 6,78 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 2: Sartorius vz

Sartorius vz: 6,88 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: Drägerwerk

Drägerwerk: 15,98 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

