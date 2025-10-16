Continental Aktie
Marktkap. 10,77 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 65 Euro angehoben. Der Reifenhersteller habe unerwartet starke Quartalszahlen abgeliefert, vor allem in puncto Ergebnis und Cashflow, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit biete sich den Anlegern ein günstiger Einstiegspunkt./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,54 €
|Abst. Kursziel*:
19,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
59,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,55%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|12:56
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|12:16
|Continental Buy
|UBS AG
|10:06
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|12:16
|Continental Buy
|UBS AG
|10:06
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|12:16
|Continental Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:06
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG