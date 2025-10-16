DAX 23.914 -1,5%ESt50 5.622 -0,5%MSCI World 4.283 -0,2%Top 10 Crypto 14,34 -3,9%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.417 -2,1%Euro 1,1683 -0,1%Öl 61,10 +0,1%Gold 4.312 -0,3%
Top News
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Continental Aktie

59,88 EUR +3,80 EUR +6,78 %
STU
Marktkap. 10,77 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Deutsche Bank AG

Continental Buy

12:56 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
59,88 EUR 3,80 EUR 6,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 65 Euro angehoben. Der Reifenhersteller habe unerwartet starke Quartalszahlen abgeliefert, vor allem in puncto Ergebnis und Cashflow, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit biete sich den Anlegern ein günstiger Einstiegspunkt./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,54 €		 Abst. Kursziel*:
19,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
59,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,55%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

12:56 Continental Buy Deutsche Bank AG
12:16 Continental Buy UBS AG
10:06 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Continental Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Zahlen präsentiert Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Continental auf 'Buy' und Ziel auf 65 Euro
finanzen.net Investment-Tipp Continental-Aktie: Hochstufung durch Deutsche Bank AG
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie
finanzen.net Continental Aktie News: Hausse bei Continental am Mittag
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 17.10.25
dpa-afx ROUNDUP: Continental profitabler als erwartet - Aktie an Dax-Spitze
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
