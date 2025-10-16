Diageo Aktie
Marktkap. 45,35 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,33%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo vor Quartalszahlen von 2450 auf 2250 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vor allem wegen des schleppenden Geschäfts mit der Spirituose Baijiu in China rechne er mit einem schwachen Start in das neue Geschäftsjahr, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem schwächelten die Briten in den USA etwas./rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
22,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,15 £
|Abst. Kursziel*:
24,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,20 £
|Abst. Kursziel aktuell:
23,64%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,88 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|12:11
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:11
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
