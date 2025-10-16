DAX 23.771 -2,1%ESt50 5.577 -1,3%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,17 -5,0%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.625 -3,0%Euro 1,1695 +0,0%Öl 60,70 -0,5%Gold 4.332 +0,1%
Diageo Aktie

20,80 EUR +0,40 EUR +1,96 %
STU
18,20 GBP +0,18 GBP +0,99 %
LSE
Marktkap. 45,35 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,33%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

UBS AG

Diageo Buy

12:11 Uhr
Diageo plc
20,80 EUR 0,40 EUR 1,96%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo vor Quartalszahlen von 2450 auf 2250 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vor allem wegen des schleppenden Geschäfts mit der Spirituose Baijiu in China rechne er mit einem schwachen Start in das neue Geschäftsjahr, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem schwächelten die Briten in den USA etwas./rob/la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,15 £		 Abst. Kursziel*:
24,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,20 £		 Abst. Kursziel aktuell:
23,64%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

