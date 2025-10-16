Merck Aktie
Marktkap. 50,63 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Diese untermauerten weitgehend die Markterwartungen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Falls das Management des Spezialchemie- und Pharmakonzerns auf einer stabilen Grundlage in der Medizinsparte eine anhaltende Erholung des Wachstums in den Geschäftsbereichen Life Science und Elektronik versichern könne, sehe er auf diesem Kursniveau ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
154,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
111,80 €
|Abst. Kursziel*:
37,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
109,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,32%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
