UBS AG

Merck Buy

13:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Diese untermauerten weitgehend die Markterwartungen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Falls das Management des Spezialchemie- und Pharmakonzerns auf einer stabilen Grundlage in der Medizinsparte eine anhaltende Erholung des Wachstums in den Geschäftsbereichen Life Science und Elektronik versichern könne, sehe er auf diesem Kursniveau ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

