Warburg Research

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das dritte Quartal von 29,20 auf 30,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Andreas Pläsier rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Ertragswachstum des Geldhauses von 7 Prozent auf gut 2,9 Milliarden Euro./rob/mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
29,72 €		 Abst. Kursziel*:
2,29%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,01%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

10:16 Commerzbank Hold Warburg Research
16.10.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
14.10.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

