Commerzbank Aktie
Marktkap. 34,78 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das dritte Quartal von 29,20 auf 30,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Andreas Pläsier rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Ertragswachstum des Geldhauses von 7 Prozent auf gut 2,9 Milliarden Euro./rob/mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mf
Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
30,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
29,72 €
|Abst. Kursziel*:
2,29%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
29,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,01%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|10:16
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|10:16
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.