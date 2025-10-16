DAX 23.911 -1,5%ESt50 5.616 -0,6%MSCI World 4.282 -0,2%Top 10 Crypto 14,43 -3,3%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.698 -1,8%Euro 1,1674 -0,1%Öl 61,03 +0,0%Gold 4.293 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung MaxLinear (MXL): 5G-Boost durch Pegatron – Halbleiter-Chip Sierra beschleunigt Open RAN! Pivotal-Point Nachverfolgung MaxLinear (MXL): 5G-Boost durch Pegatron – Halbleiter-Chip Sierra beschleunigt Open RAN!
American Express-Aktie steigt: Jahresprognose klar angehoben American Express-Aktie steigt: Jahresprognose klar angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volvo (B) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Volvo (B) Aktien-Sparplan
22,60 EUR -1,55 EUR -6,42 %
STU
268,20 SEK +3,00 SEK +1,13 %
STO
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,88 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855689

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000115446

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOLVF

UBS AG

Volvo AB (B) Buy

13:31 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
22,60 EUR -1,55 EUR -6,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 331 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Bauer habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Hemal Bhundia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge in Südamerika hätten die Markterwartungen deutlich verfehlt./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 06:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
331,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
268,20 SEK		 Abst. Kursziel*:
23,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
268,20 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
23,42%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
309,14 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

14:11 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
13:31 Volvo (B) Buy UBS AG
11:21 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

dpa-afx US-Zölle & Co. Volvo-Aktie knickt ein: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie knickt ein: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten
finanzen.net Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: Hätte sich eine Volvo (B)-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
dpa-afx Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co. tiefrot: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
RSS Feed
Volvo AB (B) zu myNews hinzufügen