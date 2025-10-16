Volvo (B) Aktie
Marktkap. 48,88 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 331 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Bauer habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Hemal Bhundia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge in Südamerika hätten die Markterwartungen deutlich verfehlt./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 06:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
331,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
268,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
23,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
268,20 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
23,42%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
309,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|14:11
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|11:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|11:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|11:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Volvo (B) Neutral
|UBS AG
|29.01.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets