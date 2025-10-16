UBS AG

Volvo AB (B) Buy

13:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 331 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Bauer habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Hemal Bhundia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge in Südamerika hätten die Markterwartungen deutlich verfehlt./la/jha/

