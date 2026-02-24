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NASDAQ Composite-Marktbericht

Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich schwächer

19.03.26 22:32 Uhr
Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich schwächer | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigte sich letztendlich mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
12,18 USD 0,87 USD 7,69%
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AXT Inc.
44,30 EUR 2,54 EUR 6,08%
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42,36 EUR -5,34 EUR -11,19%
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Comtech Telecommunications Corp.
2,92 EUR -0,22 EUR -7,01%
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Lifetime Brands IncShs
3,54 EUR 0,04 EUR 1,14%
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Microvision Inc.
0,53 EUR -0,02 EUR -2,93%
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4,66 EUR -0,02 EUR -0,43%
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NVIDIA Corp.
154,46 EUR -2,88 EUR -1,83%
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Royal Gold Inc.
196,00 EUR -15,50 EUR -7,33%
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Sangamo Therapeutics Inc
0,25 EUR -0,02 EUR -8,02%
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SIGA Technologies Inc.
5,08 USD 0,22 USD 4,53%
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Strategy (ex MicroStrategy)
117,85 EUR -4,25 EUR -3,48%
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Volvo AB (B)
28,52 EUR -1,50 EUR -5,00%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
22.090,7 PKT -61,7 PKT -0,28%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,28 Prozent auf 22.090,69 Punkte nach unten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,27 Prozent auf 21.871,04 Punkte an der Kurstafel, nach 22.152,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22.187,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 21.851,05 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 1,12 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 19.02.2026, einen Stand von 22.682,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23.307,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 17.750,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,93 Prozent abwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23.988,26 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.851,05 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 19,13 Prozent auf 58,09 USD), Microvision (+ 11,95 Prozent auf 0,69 USD), Lifetime Brands (+ 11,74 Prozent auf 4,57 USD), Comtech Telecommunications (+ 10,32 Prozent auf 3,74 USD) und Americas Car-Mart (+ 7,69 Prozent auf 12,18 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Century Aluminum (-10,28 Prozent auf 49,65 USD), Volvo (B) (-8,43 Prozent auf 31,05 USD), Royal Gold (-7,20 Prozent auf 225,07 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,34 Prozent auf 5,02 USD) und Sangamo Therapeutics (-5,28 Prozent auf 0,34 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.783.963 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,826 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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