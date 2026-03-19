Volvo (B) Aktie

27,70 EUR +1,17 EUR +4,41 %
STU
25,41 CHF +1,15 CHF +4,74 %
BRX
Marktkap. 54,07 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Sector Perform

15:41 Uhr
Volvo AB (B) Sector Perform
Volvo AB (B)
27,70 EUR 1,17 EUR 4,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo (B) Sector Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
288,10 SEK		 Abst. Kursziel*:
24,96%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,86 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

15:41 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
20.03.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
