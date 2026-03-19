Volvo (B) Aktie
Marktkap. 54,07 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo (B) Sector Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
360,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
288,10 SEK
|Abst. Kursziel*:
24,96%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
347,86 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|15:41
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|15:41
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Volvo (B) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|15:41
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets