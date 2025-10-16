Continental Aktie
Marktkap. 10,77 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die ersten Resultate nach der Abspaltung des Autozuliefergeschäfts namens Aumovio hätten positiv überrascht, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Gegensatz zum Wettbewerber Michelin hätten die Hannoveraner auch im Reifengeschäft nicht enttäuscht, sondern die Erwartungen übertroffen. Dies dürften die zuvor besorgten Anleger begrüßen. Im Geschäft mit Kunststofftechnik begännen die Kosteneinsparungen zu greifen./rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Continental
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,54 €
|Abst. Kursziel*:
46,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,32%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|12:16
|Continental Buy
|UBS AG
|10:06
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|12:16
|Continental Buy
|UBS AG
|10:06
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|12:16
|Continental Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:06
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG