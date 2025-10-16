DAX 23.771 -2,1%ESt50 5.577 -1,3%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,17 -5,0%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.625 -3,0%Euro 1,1695 +0,0%Öl 60,70 -0,5%Gold 4.332 +0,1%
Continental Aktie

59,12 EUR +3,04 EUR +5,42 %
STU
Marktkap. 10,77 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Continental Buy

Continental Buy
Continental AG
59,12 EUR 3,04 EUR 5,42%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die ersten Resultate nach der Abspaltung des Autozuliefergeschäfts namens Aumovio hätten positiv überrascht, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Gegensatz zum Wettbewerber Michelin hätten die Hannoveraner auch im Reifengeschäft nicht enttäuscht, sondern die Erwartungen übertroffen. Dies dürften die zuvor besorgten Anleger begrüßen. Im Geschäft mit Kunststofftechnik begännen die Kosteneinsparungen zu greifen./rob/la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,54 €		 Abst. Kursziel*:
46,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,32%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

12:16 Continental Buy UBS AG
10:06 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Continental Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 Continental Underperform Bernstein Research
