ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 300 Euro - Overweight
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 267 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brillenkonzern habe ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 21:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf EssilorLuxottica
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EssilorLuxottica
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|29.09.2025
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|10.09.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2024
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.2023
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen