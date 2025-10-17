ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 300 Euro - Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 267 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brillenkonzern habe ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 21:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

