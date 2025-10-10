Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype

Marktausblick mit Weitblick

Die Börsen klettern von Rekord zu Rekord, Gold glänzt wie lange nicht mehr - und viele fragen sich: Ist das der perfekte Moment zum Einsteigen oder lauern hier die Risiken? Erfahre, wie sich die aktuelle Marktlage wirklich einschätzen lässt und welche Trends gerade den Ton angeben.

Im Vortrag für Anfänger und Fortgeschrittene gibt Robert Gebert einen klaren Blick auf den Status Quo: Warum künstliche Intelligenz und Rekordmärkte die Finanzwelt verändern - und wie Du daraus Deine Schlüsse ziehen kannst. Keine graue Theorie, sondern praxisnahe Einschätzungen, die zeigen, wo gerade echte Chancen liegen könnten.





Verpasse keine spannenden Insights: Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Spannend wird auch der Blick hinter die Kulissen aktiver Portfolios: weg vom BigTech-Schwerpunkt, hin zu starken Werten aus der zweiten Reihe. Dazu ein mutiger Regionenshift - mehr Europa, mehr Asien. Wenn Du verstehen willst, wie sich professionelles Management jetzt positioniert, ist dieser Talk Pflichtprogramm!

Robert Gebert ist seit 2018 bei der DJE Kapital AG für die Weiterentwicklung des Produktangebotes der Online-Vermögensverwaltung, den Ausbau von B2B-Kooperationen sowie weiteren Vermarktungsaktivitäten verantwortlich. Vor seinem Wechsel zur DJE Kapital AG, war er seit 2011 als Sales Manager und Produktspezialist für ETFs bei BlackRock tätig. Seine Karriere begann Gebert 2008 als Index Portfolio Manager bei Barclays Global Investors. Zuvor studierte er Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance & Information an der Universität Augsburg.