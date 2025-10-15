UBS AG

Delivery Hero Buy

12:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die südkoreanische Essenslieferplattform des deutschen MDax-Konzerns habe im September Marktanteile hinzugewonnen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit bewege sich diese nun in die richtige Richtung./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

