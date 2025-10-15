DAX 23.914 -1,5%ESt50 5.622 -0,5%MSCI World 4.283 -0,2%Top 10 Crypto 14,34 -3,9%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.417 -2,1%Euro 1,1683 -0,1%Öl 61,10 +0,1%Gold 4.312 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street stabil erwartet -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, AIXTRON, European Lithium, Gold, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
22,99 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,89 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

UBS AG

Delivery Hero Buy

12:56 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
22,99 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die südkoreanische Essenslieferplattform des deutschen MDax-Konzerns habe im September Marktanteile hinzugewonnen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit bewege sich diese nun in die richtige Richtung./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,10 €		 Abst. Kursziel*:
51,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,24%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

12:56 Delivery Hero Buy UBS AG
13.10.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
06.10.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

finanzen.net XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Freundlicher Handel: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen
finanzen.net Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 5 Jahren bedeutet
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Delivery Hero welcomes new Supervisory Board member
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen