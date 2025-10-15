Delivery Hero Aktie
Marktkap. 6,89 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die südkoreanische Essenslieferplattform des deutschen MDax-Konzerns habe im September Marktanteile hinzugewonnen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit bewege sich diese nun in die richtige Richtung./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,10 €
|Abst. Kursziel*:
51,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,24%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
