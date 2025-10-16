Diageo Aktie
Marktkap. 45,35 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,33%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo vor Quartalsumsatzzahlen von 1950 auf 1915 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erlöse des Spirituosenkonzerns dürften bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte um 2,2 Prozent gesunken sein, schrieb Mitch Collett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Damit schätze er die Entwicklung negativer als der Markt ein./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Hold
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
19,15 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,11 £
|Abst. Kursziel*:
5,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,07 £
|Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,84 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|12:11
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:11
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:11
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.