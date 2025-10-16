Deutsche Bank AG

Diageo Hold

14:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo vor Quartalsumsatzzahlen von 1950 auf 1915 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erlöse des Spirituosenkonzerns dürften bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte um 2,2 Prozent gesunken sein, schrieb Mitch Collett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Damit schätze er die Entwicklung negativer als der Markt ein./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com