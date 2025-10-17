Riesen-Investition für KI

Meta plant den Ausbau seines Hyperion-Rechenzentrums in Louisiana. Dafür will das Unternehmen wohl einen Milliarden-Finanzierungsvertrag abschließen.

Rechenzentrum in Louisiana

Meta Platforms steht kurz davor, eine der größten privaten Finanzierungsvereinbarungen der Geschichte abzuschließen: Für den Ausbau seines Rechenzentrums in Richland Parish, Louisiana, soll ein Finanzierungsvolumen von fast 30 Milliarden US-Dollar bereitgestellt werden, berichtet Bloomberg News.

Das Unternehmen teile sich die Eigentumsrechte am Hyperion-Rechenzentrum mit dem alternativen Vermögensverwalter Blue Owl Capital, wobei Meta nur 20 Prozent behalten werde, so Bloomberg News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Finanzierung erfolge über eine Zweckgesellschaft, in die Morgan Stanley rund 27 Milliarden US-Dollar Fremdkapital und etwa 2,5 Milliarden US-Dollar Eigenkapital eingebracht habe. Meta fungiere als Entwickler, Betreiber und Mieter des Projekts, das bis 2029 fertiggestellt werden solle.

Die Anleihen im 144A-Format wurden laut Bloomberg News zuletzt am 16. Oktober preislich festgelegt, PIMCO fungiert dabei als Hauptkreditgeber. Weitere Investoren erhalten ebenfalls Anteile an der 2049 fälligen Anleihe.

Parallel investiert Meta 1,5 Milliarden US-Dollar in ein weiteres Rechenzentrum in El Paso, Texas. Damit baut der Konzern seine Infrastruktur für KI-Workloads weiter aus und errichtet die weltweit 29. Anlage dieser Art.

