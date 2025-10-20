DAX 24.223 -0,2%ESt50 5.674 -0,1%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 14,77 -5,4%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.684 -2,4%Euro 1,1617 -0,3%Öl 61,16 +0,4%Gold 4.264 -2,1%
EssilorLuxottica Aktie

316,20 EUR +0,80 EUR +0,25 %
STU
311,30 EUR -2,30 EUR -0,73 %
GVIE
Marktkap. 144,76 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

09:36 Uhr
EssilorLuxottica
316,20 EUR 0,80 EUR 0,25%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal des Optikkonzerns sei hervorragend gewesen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. Die Kooperation mit Meta habe ordentlich dazu beigetragen. Der Experte hob seine Schätzungen für Smart-Brillen deutlich an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
311,30 €		 Abst. Kursziel*:
10,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
316,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,11%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
306,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

09:36 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
20.10.25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
20.10.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
17.10.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Langfristige Anlage EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Essilor-Luxottica-Aktie nach Rekordumsatz im dritten Quartal mit zweistelligem Aufschlag
TraderFox Top 5 Aktien, die nach den jüngsten Quartalszahlen durchstarten
TraderFox Essilor Luxottica: Ray-Ban-Meta wird zum Milliardenprodukt!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 350 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 291 Euro - 'Neutral'
dpa-afx ROUNDUP: EssilorLuxottica mit starken Umsatzzahlen - Aktie auf Rekordhoch
TraderFox EssilorLuxottica: Smarte KI-Brillen sorgen für einen Absatzboom. Strammes 11,7%iges Umsatzwachstum im 3. Quartal!
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica springen nach starken Zahlen auf neues Hoch
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
