EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 144,76 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 305 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal des Optikkonzerns sei hervorragend gewesen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montag. Die Kooperation mit Meta habe ordentlich dazu beigetragen. Der Experte hob seine Schätzungen für Smart-Brillen deutlich an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
345,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
311,30 €
|Abst. Kursziel*:
10,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
316,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,11%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
306,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|09:36
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|17.10.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
