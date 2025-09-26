DAX23.785 +0,2%ESt505.511 +0,2%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.240 -0,6%Euro1,1732 +0,3%Öl69,60 -0,2%Gold3.816 +1,4%
AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant

29.09.25 08:49 Uhr
AstraZeneca plant direkte Notierung an der NYSE - Aktie steigt | finanzen.net

AstraZeneca will mit einer direkten Notierung seiner Stammaktien an der New Yorker Börse einen breiteren Anlegerkreis erreichen.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
AstraZeneca PLC
127,65 EUR 2,35 EUR 1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der britisch-schwedische Pharmariese teilte am Montag mit, eine direkte Notierung seiner Aktien werde die bestehende Notierung seiner amerikanischen Hinterlegungsscheine an der Nasdaq ersetzen.

AstraZeneca erklärte ferner, die Notierung in Großbritannien bleibe bestehen, ebenso der dortige Unternehmenssitz. Auch steuerlich werde AstraZeneca dort ansässig bleiben. Überdies bleibe die Aktie Teil des schwedischen Index OMX Stockholm 30.

Die AstraZeneca-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise 0,40 Prozent höher bei 110,00 Pfund.

Von Anthony O. Goriainoff

DOW JONES

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
08:41AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
