AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant
AstraZeneca will mit einer direkten Notierung seiner Stammaktien an der New Yorker Börse einen breiteren Anlegerkreis erreichen.
Werte in diesem Artikel
Der britisch-schwedische Pharmariese teilte am Montag mit, eine direkte Notierung seiner Aktien werde die bestehende Notierung seiner amerikanischen Hinterlegungsscheine an der Nasdaq ersetzen.
AstraZeneca erklärte ferner, die Notierung in Großbritannien bleibe bestehen, ebenso der dortige Unternehmenssitz. Auch steuerlich werde AstraZeneca dort ansässig bleiben. Überdies bleibe die Aktie Teil des schwedischen Index OMX Stockholm 30.
Die AstraZeneca-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise 0,40 Prozent höher bei 110,00 Pfund.
Von Anthony O. Goriainoff
DOW JONES
Bildquellen: Oli Scarff/Getty Images, Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com
