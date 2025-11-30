DAX 23.713 -0,5%ESt50 5.669 +0,0%MSCI World 4.396 -0,1%Top 10 Crypto 11,65 -6,5%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.635 -4,3%Euro 1,1617 +0,2%Öl 63,53 +0,5%Gold 4.249 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Airbus 938914 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor AR-Wechsel -- Bitcoin knickt ein -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, TKMS im Fokus
Top News
Schwacher Start für den DAX in den Dezember - Handelszeiten verlängert Schwacher Start für den DAX in den Dezember - Handelszeiten verlängert
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
159,45 EUR +0,05 EUR +0,03 %
XETRA
139,94 GBP +0,20 GBP +0,14 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 246,74 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

09:01 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
159,45 EUR 0,05 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 15000 Pence auf "Buy" belassen. Gespräche mit Konzernchef Pascal Soriot hätten gezeigt, dass ein Abkommen mit den USA für günstigere Medikamentenpreise günstiger als angenommen für den britischen Pharmakonzern sei, schrieb Michael Leuchten in seiner Einschätzung vom Sonntag. Allerdings könnten die EU-Länder einen eingeschränkten Zugang zu Medikamenten bekommen. Zudem würden die Schwellenländer ohne Berücksichtigung von China bis 2028 ein wichtigerer Markt als Europa, und im kommenden Jahr sollten die Abnehmmedikamente der Briten auf den Markt kommen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
150,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
139,74 £		 Abst. Kursziel*:
7,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
139,94 £		 Abst. Kursziel aktuell:
7,19%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

09:01 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.11.25 AstraZeneca Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 sackt zum Start des Montagshandels ab
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagvormittag nahezu unbewegt
finanzen.net November 2025: Die Expertenmeinungen zur AstraZeneca-Aktie
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Freundlicher Handel in London: So performt der FTSE 100 am Nachmittag
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags in Grün
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Growth Stock
Zacks AstraZeneca or Merck: Which Oncology Giant Has the Edge?
Zacks Why Astrazeneca (AZN) is a Top Value Stock for the Long-Term
Benzinga AstraZeneca Wins FDA Nod For Imfinzi Combination Regimen In Tough-To-Treat Stomach Cancers
Benzinga AstraZeneca Doubles Down On US Biologics Buildout As Drug Discovery Partnership Grows
MotleyFool Why AstraZeneca Stock Bumped Higher Today
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around AstraZeneca PLC?
Zacks Why Astrazeneca (AZN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen