AstraZeneca Aktie
Marktkap. 241,12 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Astrazeneca von 14000 auf 16000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser setzte die Aktien im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag auch auf die "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen der Investmentbank. Bei Astrazeneca und Novartis gebe es wohl die meisten Nachrichten aus der Forschungspipeline von allen Pharmakonzernen - mit den größten Erfolgschancen. Zudem verwies er auf Bayer, wo Verbesserungen in Pharma- sowie im Agrargeschäft von der Aktienbewertung nicht ausreichend reflektiert würden./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
135,92 £
|Abst. Kursziel*:
17,72%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
148,72 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
