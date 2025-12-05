DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.421 +0,0%Top 10 Crypto 12,02 -0,2%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.555 +1,4%Euro 1,1662 +0,2%Öl 63,88 +0,0%Gold 4.213 +0,4%
AstraZeneca Aktie

154,80 EUR +0,35 EUR +0,23 %
STU
145,33 CHF +1,96 CHF +1,36 %
BRX
Marktkap. 241,12 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

08:06 Uhr
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca PLC
154,80 EUR 0,35 EUR 0,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Astrazeneca von 14000 auf 16000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser setzte die Aktien im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag auch auf die "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen der Investmentbank. Bei Astrazeneca und Novartis gebe es wohl die meisten Nachrichten aus der Forschungspipeline von allen Pharmakonzernen - mit den größten Erfolgschancen. Zudem verwies er auf Bayer, wo Verbesserungen in Pharma- sowie im Agrargeschäft von der Aktienbewertung nicht ausreichend reflektiert würden./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
135,92 £		 Abst. Kursziel*:
17,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,72 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:06 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

