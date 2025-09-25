DAX23.678 +0,6%ESt505.478 +0,6%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.773 +0,4%Euro1,1683 +0,2%Öl69,49 -0,2%Gold3.752 +0,1%
Marktüberblick Rohstoffe

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt

26.09.25 10:13 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt | finanzen.net

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.653,55 USD 4,35 USD 0,16%
News
Baumwolle
0,64 USD -0,01 USD -0,95%
News
Bleipreis
1.965,40 USD 6,75 USD 0,34%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,01 EUR -0,57%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,85 EUR 0,40 EUR 0,44%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,92 USD -0,03 USD -0,95%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.752,86 USD 3,49 USD 0,09%
News
Haferpreis
3,13 USD 0,01 USD 0,24%
News
Heizölpreis
64,19 USD 0,00 USD 0,00%
News
Holzpreis
585,00 USD -2,00 USD -0,34%
News
Kaffeepreis
3,79 USD 0,08 USD 2,22%
News
Kakaopreis
4.863,00 GBP -48,00 GBP -0,98%
News
Kohlepreis
92,70 USD -0,20 USD -0,22%
News
Kupferpreis
10.323,50 USD 462,70 USD 4,69%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD -0,02 USD -0,95%
News
Mageres Schwein Preis
1,00 USD 0,01 USD 0,81%
News
Maispreis
4,25 USD 0,00 USD 0,00%
News
Mastrindpreis
3,65 USD 0,00 USD 0,00%
News
Milchpreis
17,57 USD 0,02 USD 0,11%
News
Naphthapreis (European)
564,00 USD -0,39 USD -0,07%
News
Nickelpreis
15.281,00 USD 201,00 USD 1,33%
News
Ölpreis (Brent)
69,48 USD -0,16 USD -0,23%
News
Ölpreis (WTI)
65,06 USD -0,17 USD -0,26%
News
Orangensaftpreis
2,43 USD -0,02 USD -0,90%
News
Palladiumpreis
1.255,00 USD 1,50 USD 0,12%
News
Palmölpreis
4.365,00 MYR 35,00 MYR 0,81%
News
Platinpreis
1.547,00 USD 31,00 USD 2,04%
News
Rapspreis
472,50 EUR -0,75 EUR -0,16%
News
Reispreis
11,45 USD 0,08 USD 0,70%
News
Silberpreis
45,05 USD -0,19 USD -0,42%
News
Sojabohnenmehlpreis
270,10 USD 1,00 USD 0,37%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,00 USD -0,24%
News
Sojabohnenpreis
10,11 USD -0,02 USD -0,15%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,24%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,75 EUR 0,25 EUR 0,13%
News
Zinkpreis
3.011,15 USD 87,75 USD 3,00%
News
Zinnpreis
34.426,50 USD 423,50 USD 1,25%
News
Zuckerpreis
0,16 USD -0,00 USD -0,32%
News

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,05 Prozent auf 3.751,32 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.749,37 US-Dollar gehandelt worden war.

Derweil notiert der Silberpreis bei 45,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (45,24 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,46 Prozent.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 1,91 Prozent auf 1.545,00 US-Dollar, nach 1.516,00 US-Dollar am Vortag.

Nach 1.253,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Freitagvormittag um 0,24 Prozent auf 1.256,50 US-Dollar gestiegen.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,23 Prozent auf 69,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 69,42 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Freitagvormittag nach. Um -0,23 Prozent auf 65,08 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 64,98 US-Dollar.

Währenddessen legt der Haferpreis um 0,24 Prozent auf 3,13 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,13 US-Dollar wert.

Zudem gibt der Maispreis am Freitagvormittag nach. Um -0,12 Prozent auf 4,24 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,26 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,25 Prozent auf 10,10 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 10,12 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 09:57 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,41 Prozent auf 270,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 268,60 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 09:53 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,40 Prozent auf 0,49 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,50 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,25 Prozent auf 0,16 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 09:50 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,09 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,90 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 64,19 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 10:00 Uhr bei 64,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

