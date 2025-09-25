So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt
So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.
Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,05 Prozent auf 3.751,32 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.749,37 US-Dollar gehandelt worden war.
Derweil notiert der Silberpreis bei 45,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (45,24 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,46 Prozent.
Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 1,91 Prozent auf 1.545,00 US-Dollar, nach 1.516,00 US-Dollar am Vortag.
Nach 1.253,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Freitagvormittag um 0,24 Prozent auf 1.256,50 US-Dollar gestiegen.
Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,23 Prozent auf 69,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 69,42 US-Dollar.
Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Freitagvormittag nach. Um -0,23 Prozent auf 65,08 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 64,98 US-Dollar.
Währenddessen legt der Haferpreis um 0,24 Prozent auf 3,13 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,13 US-Dollar wert.
Zudem gibt der Maispreis am Freitagvormittag nach. Um -0,12 Prozent auf 4,24 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,26 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,25 Prozent auf 10,10 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 10,12 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 09:57 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,41 Prozent auf 270,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 268,60 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 09:53 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,40 Prozent auf 0,49 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,50 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt der Zuckerpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,25 Prozent auf 0,16 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 09:50 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,09 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,90 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 64,19 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 10:00 Uhr bei 64,19 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
