DAX23.685 +0,6%ESt505.483 +0,7%Top 10 Crypto15,04 -1,4%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.279 -0,1%Euro1,1679 +0,1%Öl69,35 -0,4%Gold3.755 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP sichert sich Milliardenauftrag -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Continental-Analyse: Continental-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet Continental-Analyse: Continental-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet
Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Wachstumstreiber

DroneShield-Aktie im Aufwärtstrend - Rekordhoch rückt wieder näher

26.09.25 13:00 Uhr
Aufwärtstrend intakt: DroneShield-Aktie klettert weiter Richtung Rekordhoch | finanzen.net

Die DroneShield-Aktie hat im Jahresverlauf bereits enorme Gewinne erzielt und zieht die Aufmerksamkeit von Anlegern weltweit auf sich. Der langfristige Aufwärtstrend scheint gesichert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
2,13 EUR 0,06 EUR 2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield-Aktie mit Aufwärtsbewegung
• Allzeithoch rückt wieder näher
• Wachsende Nachfrage nach Drohnenabwehr-Technologie bleibt Haupttreiber

Wer­bung

Die DroneShield-Aktie hat am Freitag an der australischen Börse erneut um 1,63 Prozent zugelegt und kostete damit zuletzt 3,73 AUD. Das Papier befindet sich derzeit in einem Aufwärtstrend: Über die vergangenen drei Monate beträgt das Plus 56,72 Prozent, seit Jahresbeginn sind es sogar beeindruckende 387,58 Prozent. Ein technischer Abwärtstrend wird aktuell nicht erwartet, was den langfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Damit könnte in den nächsten Wochen auch das bisherige Rekordhoch aus Mitte August bei 4,39 AUD wieder übertroffen werden.

Wachsende Sicherheitsbedürfnisse treiben DroneShield voran

DroneShield gilt als führender Anbieter von Anti-Drohnen-Systemen und profitiert von der weltweit steigenden Nachfrage nach solcher Technologie. Besonders geopolitische Spannungen und neue Sicherheitsherausforderungen sorgen für einen dauerhaften Bedarf an zuverlässigen Drohnenerkennungssystemen. Das könnte sich als struktureller Wachstumsmotor für DroneShield erweisen. Das Unternehmen gewinnt regelmäßig neue Aufträge und stärkt seine Marktstellung. Dies verleiht Zuversicht, dass der Kurszuwachs nicht nur eine kurzfristige Überreaktion ist, sondern auf soliden Fundamentaldaten beruht.

Internationale Expansion und hohe Sichtbarkeit als Wachstumstreiber

Besonders bemerkenswert ist die hohe Wahrnehmung des Unternehmens als globaler Akteur: DroneShield plant, seine Präsenz in den USA auszubauen und wurde kürzlich in den S&P/ASX 200 Index aufgenommen. Vor allem letzteres dürfte den Bekanntheitsgrad der Aktie erhöhen und sie für institutionelle Anleger attraktiver machen.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung