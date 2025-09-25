DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,13 -0,9%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.720 +0,3%Euro1,1678 +0,1%Öl69,56 -0,1%Gold3.742 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit festerer Eröffnung -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten weiterhin auf Richtungssuche: DAX startet mit leichten Aufschlägen Vor US-Inflationsdaten weiterhin auf Richtungssuche: DAX startet mit leichten Aufschlägen
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Aktuelle US-Inflationsdaten im Blick

26.09.25 07:43 Uhr
Goldpreis: So präsentiert sich das glänzende Edelmetall vor US-Inflationsdaten | finanzen.net

Nachlassende Zinshoffnungen bremsen den Goldpreis spürbar aus. Aktuelle US-Inflationsdaten am Nachmittag könnten neue Impulse liefern.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.741,75 USD -7,62 USD -0,20%
News
Ölpreis (Brent)
69,56 USD -0,08 USD -0,11%
News
Ölpreis (WTI)
65,11 USD -0,12 USD -0,18%
News

von Jörg Bernhard

Die am gestrigen Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsdaten wie der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, das BIP-Wachstum sowie die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fielen unisono stärker als erwartet aus. Im Fokus steht nun der Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed, der um 14:30 Uhr veröffentlicht wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll dieser einen monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent und ein jährliches Plus von 2,7 Prozent aufweisen. Für zusätzliche Spannung dürfte aber auch der von der Uni Michigan ermittelte Index zum Konsumentenvertrauen (16.00 Uhr) sorgen. Am Abend folgt dann noch der Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr). Dieser informiert einmal pro Woche über die Stimmung der verschiedenen Marktakteure bei Gold-Futures.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,80 auf 3.774,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Höher wegen Russlands Exportproblemen

Der Ölpreis verzeichnet den größten Wochenanstieg seit drei Monaten. Dies war auf die jüngsten ukrainischen Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur zurückzuführen, die Moskau dazu veranlasst haben, Treibstoffexporte einzuschränken und die Ölproduktion möglicherweise zu senken. In mehreren Regionen des rohstoffreichen Landes gibt es bereits Versorgungsengpässe bei bestimmten Treibstoffsorten. Ausgebremst wurde das Aufwärtspotenzial allerdings durch die gestrige Ankündigung der Regionalregierung Kurdistans, wonach die Öl-Exporte innerhalb von 48 Stunden wieder aufgenommen werden sollen.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,30 auf 65,28 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,14 auf 68,72 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis