Goldpreis und Ölpreis

Nachlassende Zinshoffnungen bremsen den Goldpreis spürbar aus. Aktuelle US-Inflationsdaten am Nachmittag könnten neue Impulse liefern.

von Jörg Bernhard



Die am gestrigen Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsdaten wie der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, das BIP-Wachstum sowie die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fielen unisono stärker als erwartet aus. Im Fokus steht nun der Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed, der um 14:30 Uhr veröffentlicht wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll dieser einen monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent und ein jährliches Plus von 2,7 Prozent aufweisen. Für zusätzliche Spannung dürfte aber auch der von der Uni Michigan ermittelte Index zum Konsumentenvertrauen (16.00 Uhr) sorgen. Am Abend folgt dann noch der Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr). Dieser informiert einmal pro Woche über die Stimmung der verschiedenen Marktakteure bei Gold-Futures.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,80 auf 3.774,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Höher wegen Russlands Exportproblemen

Der Ölpreis verzeichnet den größten Wochenanstieg seit drei Monaten. Dies war auf die jüngsten ukrainischen Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur zurückzuführen, die Moskau dazu veranlasst haben, Treibstoffexporte einzuschränken und die Ölproduktion möglicherweise zu senken. In mehreren Regionen des rohstoffreichen Landes gibt es bereits Versorgungsengpässe bei bestimmten Treibstoffsorten. Ausgebremst wurde das Aufwärtspotenzial allerdings durch die gestrige Ankündigung der Regionalregierung Kurdistans, wonach die Öl-Exporte innerhalb von 48 Stunden wieder aufgenommen werden sollen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,30 auf 65,28 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,14 auf 68,72 Dollar anzog.





