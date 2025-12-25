DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.302 -0,2%Euro1,1786 +0,1%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagmittag entwickeln

25.12.25 13:17 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.958,00 USD 3,52 USD 0,12%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,36%
News
Bleipreis
1.945,40 USD 0,05 USD
News
Dieselpreis Benzin
1,57 EUR -0,01 EUR -0,44%
News
EEX Strompreis Phelix DE
89,20 EUR 0,09 EUR 0,10%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,24 USD -0,17 USD -3,77%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.479,63 USD USD
News
Haferpreis
3,04 USD 0,11 USD 3,58%
News
Heizölpreis
57,06 USD USD
News
Holzpreis
550,50 USD 5,50 USD 1,01%
News
Kaffeepreis
3,45 USD -0,02 USD -0,52%
News
Kakaopreis
4.216,00 GBP -84,00 GBP -1,95%
News
Kohlepreis
96,70 USD 0,25 USD 0,26%
News
Kupferpreis
12.252,75 USD 185,10 USD 1,53%
News
Lebendrindpreis
2,29 USD USD -0,05%
News
Mageres Schwein Preis
0,85 USD -0,01 USD -1,08%
News
Maispreis
4,51 USD 0,04 USD 0,78%
News
Mastrindpreis
3,45 USD USD 0,03%
News
Milchpreis
15,77 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
505,79 USD -0,79 USD -0,16%
News
Nickelpreis
15.433,50 USD -29,00 USD -0,19%
News
Ölpreis (Brent)
62,24 USD -0,14 USD -0,22%
News
Ölpreis (WTI)
58,35 USD -0,03 USD -0,05%
News
Orangensaftpreis
2,10 USD -0,05 USD -2,17%
News
Palladiumpreis
1.731,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.010,00 MYR 1,00 MYR 0,02%
News
Platinpreis
2.258,00 USD USD
News
Rapspreis
450,00 EUR -1,00 EUR -0,22%
News
Reispreis
9,92 USD 0,11 USD 1,07%
News
Silberpreis
71,97 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
304,70 USD 3,60 USD 1,20%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD 0,01 USD 1,51%
News
Sojabohnenpreis
10,63 USD 0,12 USD 1,12%
News
Super Benzin
1,63 EUR -0,01 EUR -0,61%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,25 EUR 1,25 EUR 0,66%
News
Zinkpreis
3.059,40 USD -27,00 USD -0,87%
News
Zinnpreis
43.153,50 USD -435,00 USD -1,00%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,59%
News

Kaum Bewegung lässt sich am Mittag beim Goldpreis erkennen. Um 13:13 Uhr tendierte der Preis bei 4.479,63 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

