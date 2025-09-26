DAX23.746 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.257 ±0,0%Nas22.678 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1734 +0,4%Öl68,13 -2,3%Gold3.827 +1,7%
Internetgeschichte

Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL

29.09.25 15:36 Uhr
NYSE-Titel Verizon-Aktie schwächer: AOL stellt Dienst zur Einwahl ins Internet ein | finanzen.net

In den USA endet ein Kapitel Internetgeschichte: Der Anbieter AOL stellt am Dienstag seinen Dienst zur Einwahl ins Netz ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
36,96 EUR -0,36 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den 90er Jahren war der Einwahl-Service mit seinen typischen Piep-Geräuschen für Verbraucher der übliche Weg ins Netz. AOL (America Online) war damit seinerzeit auch in Deutschland erfolgreich, unter anderem mit Boris Becker als Werbebotschafter.

Die langsamen Modem-Verbindungen über die Telefonleitung wurden schon vor Jahren durch Breitband-Internet und Online-Zugänge per Satellit verdrängt. AOL, das inzwischen zum Telekom-Konzern Verizon gehört, bot den Einwahl-Dienst nur noch in Nordamerika an.

Die an der NYSE gelistete Verizon-Aktie fällt zeitweise um 0,33 Prozent auf 43,46 Dollar.

/so/DP/men

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

mehr Analysen