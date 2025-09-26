Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL
In den USA endet ein Kapitel Internetgeschichte: Der Anbieter AOL stellt am Dienstag seinen Dienst zur Einwahl ins Netz ein.
Werte in diesem Artikel
In den 90er Jahren war der Einwahl-Service mit seinen typischen Piep-Geräuschen für Verbraucher der übliche Weg ins Netz. AOL (America Online) war damit seinerzeit auch in Deutschland erfolgreich, unter anderem mit Boris Becker als Werbebotschafter.
Die langsamen Modem-Verbindungen über die Telefonleitung wurden schon vor Jahren durch Breitband-Internet und Online-Zugänge per Satellit verdrängt. AOL, das inzwischen zum Telekom-Konzern Verizon gehört, bot den Einwahl-Dienst nur noch in Nordamerika an.
Die an der NYSE gelistete Verizon-Aktie fällt zeitweise um 0,33 Prozent auf 43,46 Dollar.
/so/DP/men
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
