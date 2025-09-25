Ausblick stabil

Moody's erhöht die Bonitätsnote für die Deutsche Telekom.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das langfristige Emittentenausfallrating der Telekombetreibers auf "A3" von "Baa1" hochgestuft. Der Ausblick wurde von positiv auf stabil geändert. Moody's verweist darauf, dass sich die anhaltend starke operative Entwicklung sowohl in den USA als auch in Deutschland im Zeitraum von 2025 bis 2027 fortsetzen dürfte.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung