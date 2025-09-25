DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.361 -0,1%Bitcoin93.429 ±0,0%Euro1,1693 +0,3%Öl70,64 +1,4%Gold3.780 +0,8%
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende - ausgeglichene Wochenbilanz
Ausblick stabil

Telekom-Aktie steigt: Moody's stuft Rating hoch

26.09.25 16:51 Uhr
Telekom-Aktie im Aufwind: Moody's Upgrade! | finanzen.net

Moody's erhöht die Bonitätsnote für die Deutsche Telekom.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28,63 EUR -0,07 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das langfristige Emittentenausfallrating der Telekombetreibers auf "A3" von "Baa1" hochgestuft. Der Ausblick wurde von positiv auf stabil geändert. Moody's verweist darauf, dass sich die anhaltend starke operative Entwicklung sowohl in den USA als auch in Deutschland im Zeitraum von 2025 bis 2027 fortsetzen dürfte.

Via XETRA notiert die Telekom-Aktie zeitweise 0,42 Prozent höher bei 28,75 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
