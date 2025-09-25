Telekom-Aktie steigt: Moody's stuft Rating hoch
Moody's erhöht die Bonitätsnote für die Deutsche Telekom.
Werte in diesem Artikel
Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das langfristige Emittentenausfallrating der Telekombetreibers auf "A3" von "Baa1" hochgestuft. Der Ausblick wurde von positiv auf stabil geändert. Moody's verweist darauf, dass sich die anhaltend starke operative Entwicklung sowohl in den USA als auch in Deutschland im Zeitraum von 2025 bis 2027 fortsetzen dürfte.
Via XETRA notiert die Telekom-Aktie zeitweise 0,42 Prozent höher bei 28,75 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Telekom News
Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12.09.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12.09.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.2020
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.2020
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen