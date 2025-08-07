Milliardenzukauft im Blick

Im Biotechsektor kommt es zwischen Genmab und Merus offenbar zu einem Milliardendeal. So reagieren die betroffenen Aktien.

• Genmab kauft Merus für acht Milliarden US-Dollar

• Fokus auf Krebs-Therapie Petosemtamab in Phase 3

• Merus-Aktie springt nach Deal-Ankündigung massiv an



Das dänische Unternehmen Genmab kauft den niederländischen Arzneimittelhersteller Merus in einem milliardenschweren Geschäft.

Deal ist acht Milliarden US-Dollar wert

Wie Genmab in einer Pressemitteilung bekannt gab, will man für Merus 97 US-Dollar je Aktie auf den Tisch legen. Die Transaktion soll in bar erfolgen und habe einen Wert von acht Milliarden US-Dollar.

Für diesen Preis will Genmab die Niederländer komplett übernehmen, die zuletzt mit ihrem bahnbrechenden Therapieprodukt Petosemtamab im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium auf sich aufmerksam gemacht hatten. Demnach soll eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Genmab ein Übernahmeangebot für 100 Prozent der Stammaktien von Merus unterbreiten, das voraussichtlich Anfang des ersten Quartals 2026 abgeschlossen sein wird.

Die Vorstände beider Unternehmen haben der Transaktion der Mitteilung zufolge bereits einstimmig zugestimmt.

Langfristige Konzernstrategie im Blick

"Die geplante Übernahme von Merus steht im Einklang mit unserer langfristigen Strategie. Sie hat das Potenzial, unsere Entwicklung zu einem weltweit führenden Biotechnologieunternehmen deutlich zu beschleunigen und dem Unternehmen bis weit ins nächste Jahrzehnt hinein nachhaltiges Wachstum zu sichern", wird Dr. Jan van de Winkel, Präsident und CEO von Genmab, im Rahmen der Pressemitteilung zitiert. Petosemtamab habe das Potenzial, eine bahnbrechende Therapie für Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren zu werden. "Dank unserer nachweislichen Erfolgsbilanz sowohl in der klinischen Entwicklung als auch in der Vermarktung sind wir zuversichtlich, das Potenzial von Petosemtamab voll auszuschöpfen."

Auch beim Übernahmekandidaten sieht man den anstehenden Deal positiv: "Wir freuen uns über die Möglichkeit, gemeinsam mit Genmab, einem führenden Anbieter von Antikörpertherapeutika, Petosemtamab weiterzuentwickeln und Patienten zugänglich zu machen. Unsere beiden Unternehmen blicken auf eine lange Innovationsgeschichte mit zahlreichen Zulassungen im Bereich multispezifischer Antikörper zurück. Wir sind überzeugt, dass Genmab die richtige Vision und Erfahrung hat, um Petosemtamab bei rezidivierendem/metastasiertem Kopf-Hals-Tumor und darüber hinaus weiterzuentwickeln", sagte Bill Lundberg, M.D., Präsident und Chief Executive Officer von Merus. "Ich bin sehr stolz auf das Merus-Team, das Pionierarbeit für unsere grundlegenden Plattformtechnologien geleistet hat, um bessere Medikamente zu entwickeln, und das - mit einem zugelassenen Produkt und einem Produktkandidaten, Petosemtamab, in Zulassungsstudien - bewiesen hat, dass es unser Versprechen einlösen kann, dem Krebs näher zu kommen."

Während die Aktie von Genmab in Kopenhagen zeitweise 2,91 Prozent auf 1.787,00 DKK verliert, schießt die Aktie von Merus auf Tradegate um 41,38 Prozent auf 82,00 Euro nach oben.

