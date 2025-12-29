DAX24.365 +0,1%Est505.757 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 +2,2%Nas23.438 -0,7%Bitcoin74.389 -0,3%Euro1,1756 -0,1%Öl61,92 +1,8%Gold4.341 -4,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Nike 866993 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- DroneShield, NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
BYD-Aktie stark: Globale Verkaufszahlen übertreffen 2025 voraussichtlich Tesla BYD-Aktie stark: Globale Verkaufszahlen übertreffen 2025 voraussichtlich Tesla
DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP 2: China hält neue Militärübung rund um Taiwan ab

29.12.25 16:41 Uhr

(neu. Details)

PEKING/TAIPEH (dpa-AFX) - China hat erneut eine großangelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, habe das Manöver "Mission Gerechtigkeit 2025" begonnen. Geübt werde in Luft- und Seegebieten rund um Taiwan. Im Fokus stünden Patrouillen zur Gefechtsbereitschaft, das Erlangen umfassender Überlegenheit sowie die Blockade wichtiger Häfen und Gebiete.

Wer­bung

Taiwans Verteidigungsministerium teilte mit, dass bis Montagnachmittag (Ortszeit) 89 Militärflugzeuge und Drohnen, 14 Kriegsschiffe und 14 Schiffe der Küstenwache Chinas rund um die Insel im Einsatz gewesen seien.

Ein Sprecher des chinesischen Militärs bezeichnete die Übungen als "ernste Warnung" an "separatistische" Kräfte. Sie seien zudem eine "legitime und notwendige" Maßnahme zur Wahrung der chinesischen Souveränität und nationalen Einheit, hieß es. Auch für Dienstag wurden weitere Schießübungen in fünf ausgewiesenen Zonen rund um Taiwan angekündigt. Unbeteiligte Schiffe und Flugzeuge sollten diese Bereiche meiden.

Chinas Aktivitäten werden nach Angaben der taiwanischen Luftfahrbehörde am Dienstag voraussichtlich mehr als 100.000 Passagiere internationaler Flüge beeinträchtigen. Zudem würden mehr als 80 Inlandsflüge gestrichen.

Wer­bung

Größte Übung seit April

Es handelt sich um das größte chinesische Manöver vor Taiwan seit April. Es folgt auf neue Spannungen mit den USA, nachdem Washington ein großes Waffenpaket für Taiwan bekanntgegeben hatte.

Externe Kräfte, die Taiwan bewaffnen, würden die Taiwanstraße in eine gefährliche Lage treiben, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums nach Beginn des Manövers. Jede böswillige Handlung, die darauf abziele, eine rote Linie zu überschreiten, werde auf entschlossene Gegenmaßnahmen Chinas stoßen.

Taiwan verurteilt Manöver

Chinas Armee übt nahezu täglich mit Kriegsschiffen und Militärflugzeugen in der Region. Peking zählt die Inselrepublik zu seinem Territorium, obwohl sie seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und droht mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege gelingen.

Wer­bung

Taiwan verurteilte die erneuten chinesischen Militäraktivitäten scharf. Chinas Vorgehen untergrabe die Sicherheit und Stabilität in der Region und stelle eine offene Herausforderung für internationales Recht und die internationale Ordnung dar, erklärte eine Sprecherin des Präsidialamts. Die taiwanischen Streitkräfte und Sicherheitsbehörden seien über die Lage umfassend informiert und vorbereitet./jpt/DP/nas