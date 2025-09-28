DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,33 +0,5%Dow46.260 +0,7%Nas22.476 +0,4%Bitcoin93.613 +0,2%Euro1,1701 +0,3%Öl69,89 +0,4%Gold3.773 +0,6%
US-Konjunkturdaten im Fokus

Darum stabilisiert sich der Eurokurs vor dem Wochenende

26.09.25 21:07 Uhr
Der Euro hat sich nach den klaren Verlusten der vergangenen zwei Tage am Freitag stabilisiert.

In New York kostete die Gemeinschaftswährung Euro zuletzt 1,1704 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1672 (Donnerstag: 1,1739) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8567 (0,8518) Euro gekostet.

US-Daten zur Konsum- und Einkommensentwicklung im August fielen etwas besser als erwartet aus, stützten den Dollar aber nicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich gemessen am Preisindex PCE wie von Volkswirten erwartet um 2,7 Prozent. Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Auch vom enttäuschenden Konsumklima der Universität Michigan gingen ebenfalls keine Impulse für den Devisenmarkt aus.

FRANKFURT (dpa-AFX)

FRANKFURT (dpa-AFX)