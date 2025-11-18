DAX23.242 -1,5%Est505.557 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 -1,1%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.715 -0,9%Euro1,1599 +0,1%Öl64,34 +0,5%Gold4.067 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Netflix 552484 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Druck hält an

Bitcoin fällt erstmals seit April unter 90.000 US-Dollar - Anleger scheuen Risiken

18.11.25 14:09 Uhr
Bitcoin bricht unter 90.000 US-Dollar ein - Krypto-Alarm am Markt! | finanzen.net

Der Bitcoin ist am Dienstag unter Druck geblieben. Im Handelsverlauf rutschte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Plattform Bitstamp erstmals seit Ende April unter die Marke von 90.000 US-Dollar.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.648,1722 CHF -620,5129 CHF -0,85%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
78.715,1336 EUR -683,6229 EUR -0,86%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
69.439,0169 GBP -521,7395 GBP -0,75%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.163.037,8170 JPY -122.793,7105 JPY -0,86%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
91.283,2910 USD -739,0967 USD -0,80%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.414,4175 CHF 8,6887 CHF 0,36%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.616,0493 EUR 9,0436 EUR 0,35%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.307,7632 GBP 10,6481 GBP 0,46%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
470.699,8939 JPY 1.634,0639 JPY 0,35%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.033,7443 USD 12,2501 USD 0,41%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
118,2845 EUR 5,4340 EUR 4,82%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
104,3453 GBP 4,9092 GBP 4,94%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.282,6569 JPY 978,0228 JPY 4,82%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,8734 EUR 0,0088 EUR 0,47%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,6527 GBP 0,0097 GBP 0,59%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,3704 CHF 0,0002 CHF 0,04%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,4013 EUR 0,0001 EUR 0,03%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,3540 GBP 0,0005 GBP 0,14%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
72,2098 JPY 0,0207 JPY 0,03%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,4654 USD 0,0004 USD 0,09%
Charts|News
EUR/SOL (Euro-Solana)
0,0085 SOL -0,0004 SOL -4,59%
Charts|News
EUR/XRP (Euro-Ripple)
0,5338 XRP -0,0025 XRP -0,47%
Charts|News
GBP/ADA (Britische Pfund-Cardano)
2,8246 ADA -0,0041 ADA -0,14%
Charts|News
GBP/ETH (Britische Pfund-Ethereum)
0,0004 ETH -0,0000 ETH -0,46%
Charts|News

Zuletzt gab es eine kleinere Erholung: Ein Bitcoin kostete gemäß CoinmarketCap wieder 91.448 Dollar.

Auch die Kurse vieler anderer Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung wie etwa Ethereum, XRP, Solana oder Cardano fielen deutlich. Sie litten unter der weiterhin spürbaren Risikoscheu der Anleger, die sich auch am Aktienmarkt in Form deutlicher Kursverluste äußerte.

"Die anhaltende Zinsunsicherheit wirkt wie ein Hemmschuh für den Kryptomarkt", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Aktuell herrscht am Markt Uneinigkeit darüber, ob die US-Notenbank Fed ihren Leitzins im Dezember - wie erhofft - erneut senken wird. Nach der letzten Senkung Ende Oktober hätten sich einige Fed-Vertreter zurückhaltend mit Blick auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik geäußert, hieß es von der Deutschen Bank.

Mehr Klarheit erhoffen sich Anleger von der am Donnerstag anstehenden Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für September. Eine starke Beschäftigungsentwicklung oder ein deutlicher Anstieg der Stundenlöhne können Inflationsrisiken bergen, die einer weiteren Zinssenkung entgegenstehen. Für riskante Anlagen wir Kryptowährungen wären das schlechte Nachrichten, denn hohe Zinsen erhöhen die Attraktivität von vergleichsweise sicheren Anlagen wie festverzinslichen Wertpapieren.

Darüber hinaus ist der Bitcoin aktuell auch aus markttechnischer Sicht angeschlagen. Beobachter sehen ein Warnsignal in dem Umstand, dass die 50-Tage-Durchschnittslinie als Maß für die mittelfristige Entwicklung jüngst die viel beachtete 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt hat, die den langfristigen Trend beschreibt. Diesem Muster seien schon größere Korrekturen während längerer Bärenphasen vorausgegangen, hatte erst am Montag Ryan Lee, Chefanalyst der Krypto-Börsenplattform Bitget, gemahnt. Daher sollten Bitcoin-Anleger vorsichtig sein, auch wenn aktuell durchaus institutionelle Kapitalströme in den Markt zurückkehrten.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com